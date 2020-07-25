Михайлюк останется в "Детройте" еще на год

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Клуб НБА "Детройт Пистонс" планирует продлить контракт с украинским форвардом Святославом Михайлюком. Соглашение будет рассчитано на весь сезон 2020/2021.

У клуба есть опция продления контракта Михайлюка в год на зарплату в 1,6 миллиона долларов, и "Пистонс" собираются ее активировать. Сообщает sport.ua

Кроме Михайлюка, "Детройт" собирается продлить контракт с Брюсом Брауном. Как и в случае с Михайлюком, в "Пистонс" есть опция продления контракта еще на год на зарплату в 1,6 миллиона долларов в год.

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В середине июля Михайлюк возобновил тренировки с "Детройтом".