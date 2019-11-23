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суббота, 23 ноября 2019 10:01

Михайлюк обыграл Лэня в очной дуэли между "Детройтом" и "Атлантой"

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Михайлюк обыграл Лэня в очной дуэли между &quot;Детройтом&quot; и &quot;Атлантой&quot;
Алексей Лэнь уже несколько лет блистает в НБА

Детройт Пистонз обыграли Атланта Хокс в матче регулярного чемпионата НБА (128:103). Об этом сообщает sportarena

В матче приняли участие украинские легионеры обеих команд: центровой Алексей Лэнь провел на площадке немногим меньше 16 минут, а защитник Святослав Михайлюк — почти 32 минуты.

За это время Лэнь набрал 12 очков, совершил 3 подбора и отдал единственную результативную передачу. Михайлюк набрал 5 очков и отдал 4 ассиста, а один из двух его дальних бросков оказался точным.

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Хокс занимают последнее место в турнирной таблице Восточной конференции чемпионата, проиграв пятый матч "регулярки" подряд. Пистонз — на 11-м месте в конференции.

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