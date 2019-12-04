Михайлюк набрал рекордное количество очков в НБА

Святослав Михайлюк завоевал место в основе в ноябре

Украинец Святослав Михайлюк принял участие в очередном матче "Детройта". Команда обыграла "Кливленд" – 127:94. Отметим, что впервые в сезоне "Пистонс" смогли выиграть два матча подряд. Об этом сообщает prosportua.com

Хотя участие Михайлюка в игре с "Кливлендом" изначально было под вопросом, он получил 25 минут игрового времени. За этот период он набрал 15 очков, что является его лучшим показателем в последних 10 матчах.

Также он сделал 2 подбора, 4 передачи и 1 перехват.

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Святослав Михайлюк в феврале перешел из "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Детройт Пистонс".