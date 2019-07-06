Михайлюк набрал 17 очков в матче со сборной Хорватии

Михайлюк рассчитывает проявиты себя в летней лиге и пробиться в основу "Детройта"

Первый матч в рамках Летней лиги провел клуб атакующего защитника сборной Украины "Детройт Пистонс", который боролся с национальной сборной Хорватии.

Об этом пишет УНН.

Игра началась с блок-шота украинца одному из соперников. Впоследствии уроженец Черкасс реализовал эффектный проход под кольцо (9:3). Михайлюк ударно провел вторую четверть, забросив мяч со средней дистанции после финта, попав трехочковый, а также реализовал пять штрафных бросков (42:46).

В начале второй половины Михайлюку удался еще один удачный проход под кольцо. Общий доработок украинца составил 17 очков (3/4 двухочковые, 2/6 трехочковые, 5/5 штрафные), 5 ассистов, 1 подбор, перехват, блок-шот при 6 потерях.

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Детройт" одержал победу 96:80.