"Михайличенко тренирует прессинг. Он, словно Кварцяный" – защитник "Динамо"

Шабанов увидел разницу между Хацкевичем и Михайличенко

Защитник "Динамо" Артем Шабанов рассказал, как с приходом Алексея Михайличенко изменилась игра киевского клуба тактически. Об этом пишет "Трибуна".

"Михайличенко принял команду в разгар сезона. Здесь ничего не сделаешь и не наработаешь. Конечно, он проводит теории, вносит коррективы, но это мелкие штрихи. Все примерно то же, что и при Хацкевиче. Тактические занятия проходят раз в неделю перед важными матчами.

Главное отличие Михайличенко в том, что он заостряет внимание на прессинге, чтобы не давать сопернику контролировать мяч на своей половине. При Хацкевиче садились глубже и встречали соперника в средней зоне.

Похожие тренировки были у Кварцяного — упражнения на скорость, один в один. Это очень любил Кварцяный, и Михайличенко приветствует, — сказал Шабанов.

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После 13 туров чемпионата Украины "Динамо" занимает 2-е место и имеет 27 очков.