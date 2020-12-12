Михайличенко помог Андерлехту одержать победу

 
Ексклюзивы
1/5
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 225
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 765
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 567
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4131
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4536
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1431
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 468
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3204
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
"Шахтер" хочет подписать Верона
"Шахтер" хочет подписать Верона
"Лестер" победил АЕК и занял 1-е место в группе "Зари
"Лестер" победил АЕК и занял 1-е место в группе "Зари
Позор Яремчука и триумф Моуриньо: результаты матчей 6-го тура Лиги Европы
Позор Яремчука и триумф Моуриньо: результаты матчей 6-го тура Лиги Европы
Как "Заря" проиграла "Браге"
Как "Заря" проиграла "Браге"
Интервью
1/5
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 90
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 1485
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 999
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3231
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1953
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
11 декабря 2020
Просмотров: 279
Україна не хоче бачити і карати ворогів
Біля крамниці можна було зустріти безногого на низенькому дерев'яному візку. У ярку – назбирати нерозстріляних куль. Мама чи не щодня згадувала ...
суббота, 12 декабря 2020 09:06

Михайличенко помог Андерлехту одержать победу

  Комментировать
Михайличенко помог Андерлехту одержать победу
Богдан Михайличенко стабильно играет после коронавируса. Фото "Андерлехт"

В пятницу, 11 декабря, "Андерлехт" Богдана Михайличенко на своем поле принимал "Генк".

Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел в стартовом составе. На 69-й минуте украинец увидел перед собой желтую карточку.

В итоге минимальная победа Андерлехта - 1:0. Команде украинца удалось прервать безвыигрышную серию в Бельгии. Теперь клуб украинского защитника с 26 очками занимает 4 место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский футболист должен покинуть команду Реброва

На счету Михайличенко в нынешнем сезоне 12 матчей, 1 гол и голевая передача.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Михайличенко помог Андерлехту одержать победу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
декабря

Украинские военные подавили мятеж

Подросток расстрелял одноклассников

Императрица сравняла казацкую старшину в правах с дворянами

Песня The Beatles начала британское "вторжения" в Америку

Начался суд над самым кровавым маньяком Украины

Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста

Самое читаемое
Россияне проиграли войну
Россияне проиграли войну
 1 Просмотров: 11493
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
21 декабря наступит новая эра в истории человечества: как это повлияет на каждого из нас
 Просмотров: 10521
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
Самая дорогая проститутка США подала в суд на правительство из-за карантина и потери миллионного заработка
3
 Просмотров: 9621
&quot;При Лукашенко нет честного суда&quot; - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала 5 Просмотров: 6570
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых &quot;приключений&quot; на столичных дорогах
Хроники гололеда: подборка смешных и опасных ледовых "приключений" на столичных дорогах
8
 Просмотров: 5868
Спорт
"Шахтер" пошутил над Лукаку
"Шахтер" пошутил над Лукаку Просмотров: 108
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
"Динамо" опозорилось в матче против "Колоса"
 1 Просмотров: 1611
Украинский футболист должен покинуть команду Реброва
Украинский футболист должен покинуть команду Реброва
 Просмотров: 2259
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья
Жена Коноплянки выложила в сеть фото без белья Просмотров: 5069
"Шахтер" хочет подписать Верона
"Шахтер" хочет подписать Верона
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
17
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
7
"Лучше поздно, чем это все" - Маруся Зверобой собирается на выборы
5
"При Лукашенко нет честного суда" - в Беларуси проведут Марш народного обвинения и трибунала
5
Венгрия стремится войны с Украиной
4
Музыканта, врача и медсестру обвинили в убийстве журналиста
Голосов: 652
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть