Михайличенко помог Андерлехту одержать победу

В пятницу, 11 декабря, "Андерлехт" Богдана Михайличенко на своем поле принимал "Генк".
Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел в стартовом составе. На 69-й минуте украинец увидел перед собой желтую карточку.
В итоге минимальная победа Андерлехта - 1:0. Команде украинца удалось прервать безвыигрышную серию в Бельгии. Теперь клуб украинского защитника с 26 очками занимает 4 место.
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На счету Михайличенко в нынешнем сезоне 12 матчей, 1 гол и голевая передача.
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