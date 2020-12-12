Михайличенко помог Андерлехту одержать победу

Богдан Михайличенко стабильно играет после коронавируса. Фото "Андерлехт"

В пятницу, 11 декабря, "Андерлехт" Богдана Михайличенко на своем поле принимал "Генк".

Украинский защитник Богдан Михайличенко вышел в стартовом составе. На 69-й минуте украинец увидел перед собой желтую карточку.

В итоге минимальная победа Андерлехта - 1:0. Команде украинца удалось прервать безвыигрышную серию в Бельгии. Теперь клуб украинского защитника с 26 очками занимает 4 место.

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На счету Михайличенко в нынешнем сезоне 12 матчей, 1 гол и голевая передача.