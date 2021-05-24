Михайличенко получил высокую должность в УАФ

Бывший спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко перебрался работать в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Михайличенко получил должность вице-президента УАФ, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Легенда "Динамо" будет отвечать за олимпийское развитие футбола в Украине.

Также должности вице-президента в УАФ получили Василий Орлецкий и Юрий Голик.



Алексей Михайличенко работал спортивным директором "Динамо" с октября 2010 года. В 2012 году он был помощником Олега Блохина и исполняющим обязанности главного тренера, но после отставки Блохина в 2013-м вновь вернулся на должность спортивного директора команды.

В сезоне 2019/20 был главным тренером "Динамо", но после увольнения вновь стал спортдиректор. Под его руководством команда не смогла выйти из группы Лиги Европы, заняла второе место в чемпионате и выиграла Кубок Украины.