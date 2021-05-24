Михайличенко получил высокую должность в УАФ

 
Ексклюзивы
1/5
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Нардеп Шевченко не воспользовался шансом от Зеленского
Просмотров: 81
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Насиловали, угрожали пистолетом и били: как живет Кагарлык через год после громкой истории
Просмотров: 1215
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Мы обречены на соседство с Россией – Наталья Ворожбит о войне, "Плохих дорогах", и 10 лет жизни в Москве
Просмотров: 783
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
День вышиванки, стычкы под судом и феерическое Евровидение - интересные фото за неделю
Просмотров: 477
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Есть 3 ч на спасение: какие симптомы указывают на инфаркт
Просмотров: 2304
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Газ может стоить на треть меньше - экономист
Просмотров: 747
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
Медреформа и зарплата врачей. Чем должен заняться Ляшко в правительстве
1 Просмотров: 369
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Польский мэр заставляет украинцев вакцинироваться от Covid-19
Просмотров: 414
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Поиски пропавшей в Турции одесситки: альпинисты осмотрели гору, а полиция пошла по селам
Просмотров: 774
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
Кличко хотят прижать. Он не воровал с бюджета - что думают киевляне об обысках в КГГА
1 Просмотров: 594
Фото
Все фото
3
5
4
6
6
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
В Олимпийских играх впервые примет участие трансгендер
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
Частный самолет и спецкапсула: появились фото эвакуации больного спортсмена из Украины
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
В Киеве завершился 28-й Чемпионат Европы по бадминтону
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Мега-сексуальная: украинская волейболистка поделилась соблазнительными кадрами в купальнике
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой &quot;пламенный&quot; пост со сгоревшей Москвой
Поставил на уши всю Россию: чемпион Чумак прокомментировал свой "пламенный" пост со сгоревшей Москвой
Видео
Все видео
"Ливерпуль" выиграл "бронзу" чемпионата Англии
"Ливерпуль" выиграл "бронзу" чемпионата Англии
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
ПСЖ не смог стать чемпионом Франции
Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной
Федерер едва не покалечил будущего мужа Свитолиной
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Украина не смогла обыграть Бахрейн
Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко
Как Марлос и Зубков испортили гениальные пасы Шевченко
Интервью
1/5
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Вау-эффекты и декорации: автор "Рагу.лі" разобрала пресс-конференцию Зеленского
Просмотров: 1449
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Мировые цены на продовольствие растут. Украинский рынок зависит от них
Просмотров: 279
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
"Искала что-то легкое и веселое. Оказалось, что такого нет. Пришлось делать самой" - авторка книги об украинском языке
Просмотров: 333
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
"Дию" можно взломать. Вопрос в цене - эксперт
Просмотров: 432
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Рынок земли будет развиваться динамичнее при государственной поддержки фермеров - эксперт
Просмотров: 54
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
23 мая 2021
Просмотров: 522
Важка хвороба
– Збираємо всім селом гроші для Дмитра, – каже Оксана. Її колишній однокласник був один із найзаможніших у селі поблизу Львова. 10 ...
понедельник, 24 мая 2021 12:30

Михайличенко получил высокую должность в УАФ

  Комментировать
Михайличенко получил высокую должность в УАФ
Алексей Михайличенко возглавлял "Динамо" в сезоне 2019/20. Фото: Денис Руденко, Footboom

Бывший спортивный директор "Динамо" Алексей Михайличенко перебрался работать в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Михайличенко получил должность вице-президента УАФ, сообщил журналист Игорь Бурбас.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Михайличенко уйдет из "Динамо"

Легенда "Динамо" будет отвечать за олимпийское развитие футбола в Украине.

Также должности вице-президента в УАФ получили Василий Орлецкий и Юрий Голик.


Алексей Михайличенко работал спортивным директором "Динамо" с октября 2010 года. В 2012 году он был помощником Олега Блохина и исполняющим обязанности главного тренера, но после отставки Блохина в 2013-м вновь вернулся на должность спортивного директора команды.

В сезоне 2019/20 был главным тренером "Динамо", но после увольнения вновь стал спортдиректор. Под его руководством команда не смогла выйти из группы Лиги Европы, заняла второе место в чемпионате и выиграла Кубок Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Михайличенко получил высокую должность в УАФ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
мая

Сегодня отмечают День славянской письменности и культуры

Расстреляли украинского генерала

Князь женился на дочери половецкого хана

Активист зарезал нападавшего

На шахте взорвался метан: 50 погибших

Самое читаемое
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
Гороскоп на 24-30 мая: чем ошеломит май напоследок
 Просмотров: 8964
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
Скандальная Морозюк вызвала фурор фото в минибикини
5
 Просмотров: 6408
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
Мисс идеальная грудь захватила горячими фото
5
 Просмотров: 5571
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
Гороскоп на 23 мая: кого ждет непостижимый успех
 Просмотров: 4959
Андре Тан показал идеальное летнее платье
Андре Тан показал идеальное летнее платье Просмотров: 4671
Спорт
Стало известно, сколько можно заработать на "Ролан Гаррос"
Стало известно, сколько можно заработать на "Ролан Гаррос" Просмотров: 9
"Ливерпуль" выиграл "бронзу" чемпионата Англии
"Ливерпуль" выиграл "бронзу" чемпионата Англии
 Просмотров: 90
Стало известно, где будет работать Каштру
Стало известно, где будет работать Каштру Просмотров: 225
19-летнего украинского форварда вызвали в сборную Германии
19-летнего украинского форварда вызвали в сборную Германии Просмотров: 252
Малиновский стал лучшим асистентом чемпионата Италии
Малиновский стал лучшим асистентом чемпионата Италии Просмотров: 189
Больше всего комментируют
6
В Киеве задержали белорусского активиста. Он хотел засыпать посольство навозом
4
Украина хочет получить от НАТО понимание перспектив членства - представитель МИД
2
Путин готов обсуждать с Зеленским Крым
1
Дело Медведчука: СБУ сообщила новые подробности
1
Фонд Порошенко доставил помощь пенсионерам, многодетным семьям и семьям погибших воинов
Голосов: 1023
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть