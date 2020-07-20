Михайличенко останется главным тренером "Динамо" - источник

Алексей Михайличенко попытается вывести "Динамо" в Лигу чемпионов. Фото: ФК "Динамо" Киев

Алексей Михайличенко начнет следующий сезон во главе киевского "Динамо".

Братья Суркисы поставили перед ним задачу вывести команду в группу Лиги чемпионов, иначе - отставка.

"Новости такие - Михайличенко остается. Если нет Лиги чемпионов - out. Решение братьев", - говорится в сообщении Telegram-канала "Динамо Киев Инсайд".

В сезоне 2019/20 "Динамо" не смогло навязать борьбу "Шахтеру" за чемпионство и не смогли даже выйти из группы Лиги Европы.

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Алексей Михайличенко работает тренером "Динамо" с середины августа 2019 года. В прошлом сезоне команда заняла 2-е место в чемпионате и выиграла Кубок страны.