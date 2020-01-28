Михайличенко не возьмет четырех игроков на второй тренировочный сбор "Динамо"

Алексей Михайличенко решил отказаться от услуг молодых футболистов на втором тренировочном сборе. Фото: ФК "Динамо"

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко определился с футболистами, которые будут трудиться на втором сборе в Турции.

Игроки молодежной команды Константин Вивчаренко, Александр Сирота, Илья Забарный и Григорий Цитаишвили возвращаются в расположение Игоря Костюка. Футболисты будут готовиться к матчам Юношеской лиги УЕФА против "Динамо" Загреб.

Все остальные футболисты продолжат работу на втором тренировочном сборе команды, который тоже состоится в Турции.

Команда "Динамо" -19 также проведет свой сбор в Турции. Поэтому футболистам даже не нужно будет возвращаться в Киев.

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"Динамо" завершило тренировочный сбор победой над казахским "Кайратом" - 2: 0.