Михайличенко не рассчитывает на троих талантов "Динамо"

Николай Шапаренко не входит в планы нового тренера "Динамо"

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик поделился информацией о кадровой ситуации в "Динамо" после прихода на пост наставника киевлян Алексея Михайличенко.

"Мне вообще непонятна судьба молодых футболистов" Динамо ": Попова, Шапаренко и Цитаишвили. Насколько мне известно, новый главный тренер" Динамо "на них сейчас не очень рассчитывает. Он сказал, что у него нет времени воспитывать их. Они должны набираться опыта через дубль.

Тренер рассчитывает на футболистов, которые могут давать мгновенный результат. В этой ситуации можно понять и наставника, и футболистов ", - сказал Цыганик в эфире программы Цыганик Live.

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Алексей Михайличенко провел уже 2 матча УПЛ на посту наставника киевлян и в обоих матчах "Динамо" не смогло победить сыграв вничью с "Олимпиком" и "Зарей"