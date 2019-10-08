Михайличенко не пускали в раздевалку "Динамо"

Алексей Михайличенко смог попасть к команде после игры против "Лугано". Фото: football.ua

Курьезный эпизод произошел с главным тренером "Динамо" Алексеем Михайличенко после матча матча Лиги Европы.

В Санкт-Галлене после матча с "Лугано" главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко возвращался в раздевалку команды, путь ему преградил женщина - пресс-офицер УЕФА, об этом сообщает сайт "1927".

"Сюда нельзя", - сказала она по-английски. - Михайличенко не растерялся: "Я тренер. Возвращаюсь пресс-конференции ", - ответил он тоже по-английски. - "Прошу прощения", - мгновенно прозрела виновница инцидента.

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"Динамо" сыграло вничью с "Лугано" 0: 0 и вместе с "Копенгагеном" возглавляет свою группу в Лиге Европе. Именно против чемпиона Дании киевляне проведут следующую игру 24 октября.