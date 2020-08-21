Михаэлю Баллаку удалили опухоль

Баллак играл за "Челси" вместе с Шевченко. twitter.com/FMLMD

Вице-чемпион мира и Европы, знаменитый экс-футболист "Баварии", "Челси", "Байера" и сборной Германии Михаэль Баллак перенес операцию по удалению опухоли спинного мозга, сообщает bild. de.

Врачи обнаружили опухоль у спортсмена, когда тот проходил плановую МРТ. 43-летнему немцу сразу же сделали операцию в Ганновере.

По информации издания, опухоль оказалась доброкачественной, а операция прошла успешно. Баллака уже выписали из больницы. Сейчас он восстанавливается, проводя отпуск в Португалии.

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Михаэль Баллак, в активе которого 93 матча и 42 гола за сборную Германии, завершил карьеру в 2012 году. Футболист — вицечемпион ЧМ-2002, а также обладатель "бронзы" ЧМ-2006 и "серебра" Евро-2008.