Мхитарян отказал чемпиону России

Мхитарян играл в "Шахтере". Фото: Reuters

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян близок к продолжению карьеры в римском клубе, сообщает Il Romanista.

В "Роме" ждут положительного ответа Мхитаряна на предложение о продлении контракта. "Монако" и "Зенит" также сделали армянскому игроку предложения, однако они не убедили Генриха.

В сезоне-2020/2021 футболист принял участие в 33 матчах чемпионата Италии, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач. С 2007 года вызывается в национальную команду Армении.

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Генрих Мхитарян попал в сборную сезона итальянской Серии А по версии WhoScored, получив оценку 7,3. Звание лучшего футболиста сезона в чемпионате Италии поделили между собой нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду и вингер "Наполи" Лоренцо Инсинье, у обоих игроков оценка 7,6.