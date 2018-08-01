Международный кубок чемпионов: "Рома" разбила "Барселону" за 10 минут

"Рома" разбила "Барселону" на международном товарищеском турнире.

В рамках Международного кубка чемпионов (МКЧ) состоялся матч между "Барселоной" и "Ромой".

Для обеих команд это был второй матч в рамках МКЧ. Каталонцы, лидеры которых еще отдыхают после КС-2018, в первом поединке по пенальти переиграли "Тоттенхэм", а "Рома" крупно проиграла все тем же "шпорам".

Международный кубок чемпионов (товарищеский трунир, проходящей на территории США).

"Барселона" - "Рома" - 2:4

Голы: Рафинья 5, Малком 49 - Эль-Шаарави 34, Флоренци 78, Кристаном 83, Перотти 88, пенальти

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Несколько месяцев назад "Барселона" и "Рома" встречались в рамках четвертьфинального противостояния в Лиге чемпионов. Римляне в том противостоянии сделали фантастический камбэк и вышли в полуфинал.