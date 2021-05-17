"Металлист-1925" приблизился к выходу в УПЛ

Виталий Пономарь стал героем матча. Фото: ФК "Александрия"

В центральном матче 27-го тура первой лиги "Металлист-1925" дома разгромил лидера первой лиги "Верес" -4:1.

Хозяева на старте поединка забили два быстрых гола. "Верес" смог вернуться в игру в начале второго тайма, когда уменьшил отставание в счете.

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В конце встречи "Металлист-1925" еще дважды отправлял мяч в ворота соперников.

Команда из Харькова теперь занимает проходное третье место в турнирной таблице. Опережая "Агробизнес" на два очка и отставая от "Черноморца" на те же два пункта. "Верес" уверенно лидирует опережая ближайшего конкурента на шесть очков и имея игру в запасе. До конца турнира осталось провести четыре тура. Три лучшие команды выйдут в УПЛ.

"Металлист-1925" было создано в 2016 году, как альтернатива привычному "Металлисту", который стал банкротом. Во второй лиге выступает клуба "Металл", который уже решил вопрос выхода в первую лигу. Его поддерживает бывший владелец "Металлиста" Александр Ярославский. Клуб хочет вернуть себе название "Металлист" уже в следующем сезоне.