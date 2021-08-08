"Металлист" пропустил гол из середины поля

Иван Сондей забил курьезный мяч

Харьковский "Металлист" без особых проблем обыграл ивано-Франковское "Прикарпатье" в матче первой лиги. Единственный гол за "Прикарпатье" забил Иван Сондей. Сам мяч получился довольно курьезным.

После первого тайма "Прикарпатье" уступало дома 0:2. Кроме того, команда находилась в меньшинстве. Сообщает sport.24tv

И все же гол в ворота соперников франковские "орлы" таки забили. Отличился полузащитник Иван Сондей. На 55-й минуте он отправил мяч издалека в сторону ворот соперника. Неизвестно, игрок навешивал в штрафную. Но после его удара мяч закрутился в дальний угол ворот.

Голкипер "Металлиста" Даниил Каневцев не ожидал на такой удар. Поэтому двигаться к мячу он начал с опозданием. Вполне вероятно, что ему мешало солнце, светило ему в лицо.

Каневцев в последний момент все же прыгнул, но добраться до мяча не сумел.

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"Металлист" одержал разгромную победу 4:1. Команда продолжает лидировать в первой лиге. У "Металлиста" и "Кривбасса" по 9 очков.