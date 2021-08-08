"Металлист" пропустил гол из середины поля

 
Ексклюзивы
1/5
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
3 Просмотров: 891
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 531
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
1 Просмотров: 333
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 4437
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 1971
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 441
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1089
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 954
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
В Неаполе улицы убирают раз в год. Город пахнет секонд-хендом
Просмотров: 3178
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
Украина должна упростить трудоустройство для иностранцев - экономист
4 Просмотров: 396
Фото
Все фото
5
8
6
7
7
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
Муж белорусской спринтерши Тимановской уехал в Украину
&quot;Горжусь своими матчами в Токио&quot; - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
"Горжусь своими матчами в Токио" - Свитолина вернулась в Киев после Олимпиады
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Тоже претендует на медали: показали жену призера Олимпиады Романчука
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Госпитализировали сестру Роналду. Она называла Covid-19 обманом
Украинка покорила &quot;гору-убийцу&quot;, где погибает каждый четвертый
Украинка покорила "гору-убийцу", где погибает каждый четвертый
Видео
Все видео
"Металлист" пропустил гол из середины поля
"Металлист" пропустил гол из середины поля
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
Сенсация в Киеве! "Александрия" победила "Шахтер"
Сенсация в Киеве! "Александрия" победила "Шахтер"
Как Озил поиздевался над Сидорчуком
Как Озил поиздевался над Сидорчуком
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
Главная надежда Украины на Олимпиаде хочет побить мировой рекорд 34-летней давности
Интервью
1/5
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2232
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 315
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 891
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
"Когда в оборот вводили гривню, в отношении нее были завышенные ожидания" - экономист рассказал о достижениях независимой Украины
Просмотров: 360
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Украина должна была забрать Черноморский флот себе, но не сделала этого. Так началась трагедия – Владимир Огрызко
Просмотров: 2043
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 297
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
понедельник, 09 августа 2021 06:11

"Металлист" пропустил гол из середины поля

  Комментировать
&quot;Металлист&quot; пропустил гол из середины поля
Иван Сондей забил курьезный мяч

Харьковский "Металлист" без особых проблем обыграл ивано-Франковское "Прикарпатье" в матче первой лиги. Единственный гол за "Прикарпатье" забил Иван Сондей. Сам мяч получился довольно курьезным.

После первого тайма "Прикарпатье" уступало дома 0:2. Кроме того, команда находилась в меньшинстве. Сообщает sport.24tv

И все же гол в ворота соперников франковские "орлы" таки забили. Отличился полузащитник Иван Сондей. На 55-й минуте он отправил мяч издалека в сторону ворот соперника. Неизвестно, игрок навешивал в штрафную. Но после его удара мяч закрутился в дальний угол ворот.

Голкипер "Металлиста" Даниил Каневцев не ожидал на такой удар. Поэтому двигаться к мячу он начал с опозданием. Вполне вероятно, что ему мешало солнце, светило ему в лицо.

Каневцев в последний момент все же прыгнул, но добраться до мяча не сумел.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Озил поиздевался над Сидорчуком

"Металлист" одержал разгромную победу 4:1. Команда продолжает лидировать в первой лиге. У "Металлиста" и "Кривбасса" по 9 очков.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Металлист" пропустил гол из середины поля». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Скандального судью задержали с банкой денег

Родители заморили голодом 3-летнего сына

Самое читаемое
В Украине в августе выпал снег
В Украине в августе выпал снег
 Просмотров: 9657
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
8 августа день ангела отмечают владельцы имени, которым называли только богачей
12
 Просмотров: 9540
&quot;Как вы за***ли своими удостоверениями&quot; - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
"Как вы за***ли своими удостоверениями" - маршрутчик нахамил ветерану войны и сразу поплатился
4
 1 Просмотров: 8559
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 5355
На украинском курорте оригинально &quot;встретили&quot; россиян
На украинском курорте оригинально "встретили" россиян
5
 Просмотров: 5148
Спорт
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
Два не реализованных пенальти. "Динамо" без Луческу победило "Зарю"
 Просмотров: 405
Шевченко, большая война, цены на газ и "смертельно опасная" дыня: 5 блогов недели
Шевченко, большая война, цены на газ и "смертельно опасная" дыня: 5 блогов недели
 Просмотров: 639
Форвард "Антверпена" забил 5 мячей в одном матче
Форвард "Антверпена" забил 5 мячей в одном матче Просмотров: 252
Официально. Виктор Коваленко перешел в "Специю"
Официально. Виктор Коваленко перешел в "Специю" Просмотров: 171
Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей
Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей 1 Просмотров: 1026
Больше всего комментируют
8
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
5
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
3
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
1
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1
Суд взял под стражу подозреваемых в рэкете членов Нацкорпуса
Голосов: 38
Голосование Сергей Ребров выведет сборную Украины по футболу в финальную часть Кубка мира-2022?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть