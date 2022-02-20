"Металлист" готовит громкий трансфер

Доминго Бланко провел один матч за сборную Аргентины. Фото:Instagram.com/domingo_blanco95

Харьковский "Металлист" заинтересован в услугах полузащитника сборной Аргентины и "Индепендьенте" 26-летнего Доминго Бланко.

Контракт футболиста с аргентинскими "красными дьяволами" истекает 30 июня 2022 года и стороны не могут договориться о продлении соглашения, сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул.

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На фоне этого харьковчане уже провели переговоры с игроком. "Металлист" хочет подписать футболиста в статусе свободного агента.

Представители украинского клуба сообщили "Индепендьенте", что стремятся подписать Бланко и готовы закрыть вопросы по трансферу не дожидаясь лета.

Transfermarkt оценивает Доминго в €3 млн.

В текущем сезоне игрок провел за "Индепендьенте2 44 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал один ассист. Успел Бланко дебютировать и за сборную Аргентины в матче отбора Кубка мира против Венесуэлы. "Металлист" является лидером Первой лиги. Команда Александра Кучера на 11 очков опережает "Кривбасс".