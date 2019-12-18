Месть за Зозулю. Президент "Райо Вальекано" нажаловался в полицию на собственных фанатов

Сорванный поединок могут доиграть без зрителей

Президент испанского футбольного клуба "Райо Вальекано" Рауль Мартин Преса обратился в полицию с просьбой установить лиц и привлечь к ответственности членов ультрас своего клуба, которые назвали украинского футболиста Романа Зозулю "нацистом" во время матча.

Как пишет thebabel.com., Преса заявил, что всех фанатов его клуба не стоит обвинять, но отдельных лиц нужно наказать. "Полиция должна их найти, у них есть камеры. И они могут идентифицировать тех сумасшедших, которые оскорбляли парня", - сказал он.

Местные СМИ сообщали, что на Пресу недавно напали неизвестные из числа фанатов. Журналисты пишут, что нападение было вызвано инцидентом с Зозулей. Президент клуба после матча сразу осудил поведение своих фанатов.

Накануне команда Зозули "Альбасете" встречалась в рамках второго испанского дивизиона ( "Сегунда") с командой "Райо Вальекано". Весь первый тайм болельщики "Райо Вальекано" скандировали "Zozulia - puto nazi" ( "Кукушка - нацистская шлюха!").

Причиной такого отношения является левые и коммунистические взгляды фанатов "Райо", которые обвиняют Зозулю в нацизме через проукраинские взгляды и поддержку украинских военных. Через такое поведение болельщиков организаторы решили остановить матч.

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После матча Зозулю поддержали президент Владимир Зеленский и киевский клуб "Динамо". Министерство иностранных дел Украины призвало официальные власти Испании и руководство Королевской испанской футбольной федерации отреагировать на инцидент.