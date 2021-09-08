Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира

Менфис Депай стал героем матча. Gettyimages.com

7 сентября состоялись матчи отбора к Кубку мира в Катаре.

Gazeta.ua знакомит с результатами.

Сборная Австрии проигрывает во втором подряд матче. После поражения от Израиля австрийцы дома уступили Шотландии - 0:1.

У сборной Португалии не было проблем с Азербайджаном. Гости без Криштиану Роналду спокойно разгромили азербайджанцев - 3:0.

Команда Дании разгромила Израиль - 5:0. Гостям не помог один из лидеров "Шахтера" Манор Соломон.

Ирландия спаслась в конце матча против Сербии - 1:1. Гости забили первыми, а ирландцы отыгрались в самом конце матча.

Нидерланды уничтожили Турцию - 6:1. Хет-трик на свой счет записал новичок "Барселоны" Менфис Депай. Голландцы отомстили за поражение туркам в матче первого круга.

У Норвегии не было никаких проблем с Гибралтаром - 5:1.

Россияне на классе победили Мальту - 2:0.

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Словакия разобралась с Кипром - 2:0.

Фарерские Острова победили Молдову - 2:1.

Сборная Хорватии разгромила Словению - 3:0.

Черногория и Латвия голов не забивали - 0:0.

Сборная Украины в своей отборочной группе занимает второе место. Команда Александра Петракова по дополнительным показателям превосходит Финляндию. В последних двух матчах украинцы сыграли вничью с Казахстаном и Францией. 8 сентября национальная команда проведет товарищеский матч против Чехии. Начало игры в 21:45.