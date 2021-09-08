Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира

 
Ексклюзивы
1/5
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 873
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 225
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 144
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 567
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 567
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 801
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 189
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1233
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
7
5
10
8
5
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Видео
Все видео
Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира
Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира
Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира
Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира
Как сборная Чехии разгромила Украину
Как сборная Чехии разгромила Украину
Лидеры группы: сборная Украины победила Армению в отборе к Евро
Лидеры группы: сборная Украины победила Армению в отборе к Евро
"Украина могла быть первой в отборочной группе" - Яремчук
"Украина могла быть первой в отборочной группе" - Яремчук
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1350
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1197
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2070
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 657
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
среда, 08 сентября 2021 08:58

Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира

  Комментировать
Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира
Менфис Депай стал героем матча. Gettyimages.com

7 сентября состоялись матчи отбора к Кубку мира в Катаре.

Gazeta.ua знакомит с результатами.

Сборная Австрии проигрывает во втором подряд матче. После поражения от Израиля австрийцы дома уступили Шотландии - 0:1.

У сборной Португалии не было проблем с Азербайджаном. Гости без Криштиану Роналду спокойно разгромили азербайджанцев - 3:0.

Команда Дании разгромила Израиль - 5:0. Гостям не помог один из лидеров "Шахтера" Манор Соломон.

Ирландия спаслась в конце матча против Сербии - 1:1. Гости забили первыми, а ирландцы отыгрались в самом конце матча.

Нидерланды уничтожили Турцию - 6:1. Хет-трик на свой счет записал новичок "Барселоны" Менфис Депай. Голландцы отомстили за поражение туркам в матче первого круга.

У Норвегии не было никаких проблем с Гибралтаром - 5:1.

Россияне на классе победили Мальту - 2:0.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему Украина не смогла победить Францию

Словакия разобралась с Кипром - 2:0.

Фарерские Острова победили Молдову - 2:1.

Сборная Хорватии разгромила Словению - 3:0.

Черногория и Латвия голов не забивали - 0:0.

Сборная Украины в своей отборочной группе занимает второе место. Команда Александра Петракова по дополнительным показателям превосходит Финляндию.

В последних двух матчах украинцы сыграли вничью с Казахстаном и Францией.

8 сентября национальная команда проведет товарищеский матч против Чехии. Начало игры в 21:45.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Как сборная Чехии разгромила Украину

Самое читаемое
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
6
 Просмотров: 5643
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 3987
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 3772
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
19
 Просмотров: 3627
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 3600
Спорт
Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open
Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open Просмотров: 36
Сборная Украины вышла в плей-офф Евро по волейболу
Сборная Украины вышла в плей-офф Евро по волейболу Просмотров: 108
Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира
Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира
 Просмотров: 756
Как сборная Чехии разгромила Украину
Как сборная Чехии разгромила Украину
 Просмотров: 1089
Свитолина не смогла выйти в полуфинал US Open
Свитолина не смогла выйти в полуфинал US Open
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича
2
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
2
"Слуги народа" составили рейтинг министров
2
Саакашвили возвращается в Грузию
2
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
Голосов: 93
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть