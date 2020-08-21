Месси заявил Куману, что не планирует оставаться в "Барселоне"

Будущее нападающего "Барселоны" Лионеля Месси остается неопределенным.
33-летний аргентинец встретился с новым главным тренером Роналдом Куманом и поделился своими намерениями.
Месси, по данным RAC1, сообщил Куману, что не имеет четкого понимания по поводу своего будущего в "Барсе".
Игрок выразил недовольство ситуацией в клубе после 2:8 от "Баварии" в Лиге чемпионов и дал понять, что склоняется к уходу из каталонского клуба.
Также Месси понимает, с какими трудностями столкнется при уходе из "Барселоны", учитывая контрактные обязательства.
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Клуб утверждает, что у игрока есть действующий контракт, и не хочет давать оценок встрече Кумана и Месси.
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