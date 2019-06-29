Месси впервые спел гимн Аргентины

 
Ексклюзивы
1/5
"Меня легонько задел осколок, поэтому пришлось сшивать рану. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок, поэтому пришлось сшивать рану. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 270
Кого из пленних вернули в Украину
Кого из пленних вернули в Украину
1 Просмотров: 2827
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 1629
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 621
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1350
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
10 Просмотров: 23985
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 837
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3744
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
Зеленский еще приятно удивит - Дикий
10 Просмотров: 6867
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Объяснили, почему в Украине нет платных дорог
Просмотров: 414
Фото
Все фото
7
29
8
8
16
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Аппетитные формы и утонченная красота: как выглядит жена Малиновского
Как выглядят спортсмены без одежды
Как выглядят спортсмены без одежды
Открыли первый в Украине йога-парк
Открыли первый в Украине йога-парк
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Соблазнительные фото журналистки, которая очаровала Зинченко
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Фото откровенной блондинки, которая покорила финал Лиги чемпионов
Видео
Все видео
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля
Руни забил невероятный гол ударом со своей половины поля
Что нужно знать о новичке "Динамо" Александре Караваеве
Что нужно знать о новичке "Динамо" Александре Караваеве
Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді
Удары, пощечины и синяки - новички "Днепра 1" прошли посвящение в команді
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
В первом матче Каштру "Шахтер" разгромил чемпиона Болгарии
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Что нужно знать о потенциальном новичке "Динамо" Матаре Дийе
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 288
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1350
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1296
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2052
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11115
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
28 июня 2019
Просмотров: 405
Романтика зла
1913 року двоє французів, Анрі Массіс й Альфред де Тард, об'єднавшись під псевдо "Аґатон", публікують книжку "Молоді люди сьогодні". У ній – ...
суббота, 29 июня 2019 11:15

Месси впервые спел гимн Аргентины

  Комментировать
Месси впервые спел гимн Аргентины
месси ранее говорил, что никогда не будет петь гимн

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед матчем четвертьфинала Кубка Америки против Венесуэлы (2:0).

Нападающий Барселоны сделал это впервые в составе национальной команды, сообщает isport.ua.

В 2015-м году Лео заявил, что никогда не пел и не будет петь гимн Аргентины перед матчами, поскольку он и без этого может настроится на игру.

"Мне не нравятся люди, которые критикуют за все действия. Я не пою и не буду этого делать перед матчами. Мне не нужно исполнять гимн, чтобы понять всю важность момента", - сказал аргентинец четыре года назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Милан" отстранили от еврокубков

32-летний форвард играет в сборной Аргентины с 2005 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Месси впервые спел гимн Аргентины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
июня

"Меня легонько задел осколок, поэтому пришлось сшивать рану. А рядом лежал убитый Василий Слипак"

За межрасовые половые связи наказывали тюрьмой

Самое читаемое
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
Почему 54 тысячи абитуриентов не сдали в этом году ВНО
 1 Просмотров: 15633
Показали фото женщины, 3-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане
Показали фото женщины, 3-летнего сына которой нашли мертвым в чемодане Просмотров: 15409
6-летнего Данила отец с мачехой приковывали к двери: шокирующие фото
6-летнего Данила отец с мачехой приковывали к двери: шокирующие фото
 Просмотров: 10215
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами 3 Просмотров: 9756
Мокрая Алина Гросу засветила пышный бюст на отдыхе
Мокрая Алина Гросу засветила пышный бюст на отдыхе
4
 Просмотров: 9207
Спорт
Сборная Мали выгнала футболиста после парикмахерского скандала
Сборная Мали выгнала футболиста после парикмахерского скандала Просмотров: 234
Украинский защитник "Шахтера" будет играть в Португалии
Украинский защитник "Шахтера" будет играть в Португалии Просмотров: 144
"Через полгода будет прямое авиационное сообщение с Россией" – Саленко
"Через полгода будет прямое авиационное сообщение с Россией" – Саленко Просмотров: 1215
Конопля будет играть в "Десне"
Конопля будет играть в "Десне" Просмотров: 153
Шевченко привез в Коломыю билеты на Криштиано Роналду
Шевченко привез в Коломыю билеты на Криштиано Роналду Просмотров: 1350
Больше всего комментируют
9
Эксперт заявил о возможных договоренностях "Слуги народа" с "Батькивщиной"
7
Зеленский сделал еще одно заявление о российском реванше в ПАСЕ
6
Боевики передадут Киеву пленных: назвали фамилии
3
В СБУ отреагировали на переговоры Медведчука с террористами
2
Кандидаты от "Слуги народа" дали важные обязательства
Голосов: 1551
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua