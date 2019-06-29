Месси впервые спел гимн Аргентины

месси ранее говорил, что никогда не будет петь гимн

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед матчем четвертьфинала Кубка Америки против Венесуэлы (2:0).

Нападающий Барселоны сделал это впервые в составе национальной команды, сообщает isport.ua.

В 2015-м году Лео заявил, что никогда не пел и не будет петь гимн Аргентины перед матчами, поскольку он и без этого может настроится на игру.

"Мне не нравятся люди, которые критикуют за все действия. Я не пою и не буду этого делать перед матчами. Мне не нужно исполнять гимн, чтобы понять всю важность момента", - сказал аргентинец четыре года назад.

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32-летний форвард играет в сборной Аргентины с 2005 года.