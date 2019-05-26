Месси установил уникальный рекорд в Кубке Испании

Лионель Месси стал автором очередного рекорда.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Испании, несмотря на поражение в финальном матче против "Валенсии" 1:2.

Аргентинец стал автором единственного гола "сине-гранатовых" в этой встрече, отправив мяч в сетку ворот соперника на 73 мин.

31-летний форвард установил рекорд турнира - никому ранее не удавалось забить в 6 финалах Кубка Испании. При этом в одном из них форварду удалось отличиться дважды. Всего на его счету 7 мячей.

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"Барселона" в сезоне-2018/19 завоевала титул чемпиона Испании. В Лиге чемпионов каталонская команда добралась до полуфинала, где уступила "Ливерпулю".