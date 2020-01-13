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понедельник, 13 января 2020 11:24

Месси установил рекорд в чемпионате Украины

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Месси установил рекорд в чемпионате Украины
Брюс Месси (в белом) – лидер БК "Одесса". Фото: из открытых источников

Американский защитник БК "Одесса" Брюс Месси установил новый рекорд в баскетбольной Суперлиге Пари-Матч.

В поединке регулярного чемпионата против "Харьковских Соколов" легионер набрал 40 очков. 22 из них защитник набрал еще за первую половину матча. Показатель рейтинга эффективности за матч составил 45.

Месси превзошел предыдущее достижение форварда "Черкасских Мавп" Диона Райта. Тот 18 октября в матче против "Киев-Баскета" набрал 44.
Поэтому Месси возглавил рейтинг эффективности в Суперлиге Пари-Матч. Сейчас этот показатель у него – 22 за поединок. Также американец возглавляет рейтинг результативности игроков чемпионата – 21,31 очка за матч, сообщает "24 канал"

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БК "Одесса" идет четвертым в регулярном чемпионате – 8 побед в 16 поединках. Возглавляет турнирную таблицу "Прометей" из Каменского.

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