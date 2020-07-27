Месси рассказал, кого хочет видеть тренером "Барселоны"

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в следующем сезоне главным тренером команды Марсело Бьелсу.
Месси уверен, что именно аргентинский тренер сможет решить все проблемы "Барселоны" и вернуть успешность команде, сообщает ESPN.
В звездного аргентинца не сложились восстановить с нынешним наставником Кике Сетьеном. Летом "Барселона" может объявить о смене тренера.
В Аргентине Бьелса выступал и тренировал первый клуб Месси "Ньюэллс Олд Бойз"
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Марсело Бьелса с 2018 года возглавляет "Лидс". Также работал с "Лацио", "Лиллем", "Атлетиком", сборной Чили и Аргентины.
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