Месси рассказал, кого хочет видеть тренером "Барселоны"

Лионель Месси хочет видеть тренером "Барселоны" аргентинца. Фото: REUTERS

Лидер каталонской "Барселоны" Лионель Месси хочет видеть в следующем сезоне главным тренером команды Марсело Бьелсу.

Месси уверен, что именно аргентинский тренер сможет решить все проблемы "Барселоны" и вернуть успешность команде, сообщает ESPN.

В звездного аргентинца не сложились восстановить с нынешним наставником Кике Сетьеном. Летом "Барселона" может объявить о смене тренера.

В Аргентине Бьелса выступал и тренировал первый клуб Месси "Ньюэллс Олд Бойз"

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Марсело Бьелса с 2018 года возглавляет "Лидс". Также работал с "Лацио", "Лиллем", "Атлетиком", сборной Чили и Аргентины.