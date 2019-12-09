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понедельник, 09 декабря 2019 11:27

Месси подарил на день рождения украинскому олигарху собственную футболу с автографом

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Месси подарил на день рождения украинскому олигарху собственную футболу с автографом
Александр Ярославский более 10 лет был президентом "Металлиста". Фото: из открытых источников

Бывший спортивный директор "Металлиста", а ныне вице-президент "Динамо" Евгений Красников передал Александру Ярославскому подарок от Лионеля Месси на день рождения.

"Месси лично передал Ярославском на день рождения свою футболку с автографом. Выразил свою благодарность.

Знает о Александра Ярославского, много аргентинцев играло в "Металлист" и. Месси подписал уже как обладатель 6 "Золотых мячей", свежая футболка ", - цитирует Красникова" Футбол 24 " ссылаясь на программу" Профутбол ".

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Бывший президент харьковского "Металлиста" Александр Ярославский отметил свое 60-летие 5 декабря.

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09
декабря

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