Месси побил самый старый рекорд Пеле

 
Ексклюзивы
1/5
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Точечные решения или отставка правительства? На что готов пойти Зеленский
Просмотров: 342
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 2637
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 324
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 459
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 270
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1314
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 261
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 765
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 396
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1395
Фото
Все фото
7
5
10
8
5
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Видео
Все видео
Месси побил самый старый рекорд Пеле
Месси побил самый старый рекорд Пеле
Пенальти уже на четвертой секунде встречи - в квалификации к Кубку мира установили рекорд
Пенальти уже на четвертой секунде встречи - в квалификации к Кубку мира установили рекорд
После матча с Чехией Петраков поссорился с журналистом
После матча с Чехией Петраков поссорился с журналистом
Рекорд Италии: результаты матчей отбора к Кубку мира
Рекорд Италии: результаты матчей отбора к Кубку мира
Жена Джоковича показала, как он моет посуду
Жена Джоковича показала, как он моет посуду
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 2502
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1431
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1233
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 468
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1035
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 360
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
пятница, 10 сентября 2021 09:02

Месси побил самый старый рекорд Пеле

  Комментировать
Месси побил самый старый рекорд Пеле
Месси побил рекорд Пеле. Фото: Reuters

В Буэнос-Айресе на стадионе "Монументаль Антонио Веспуччи Либерти" состоялся матч 10-го тура групповой стадии отбора к ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Боливии, который завершился крупной победой хозяев со счётом 3:0.

Победу аргентинцам в этой игре принёс хет-трик форварда 34-летнего Лионеля Месси, который отличился на 14-й, 65-й и 89-й мин.

В этой игре Месси обошёл легендарного Пеле и стал рекордсменом по количеству голов за южноамериканскую сборную. Теперь на счету Месси 79 голов в составе сборной Аргентины, а у известного бразильского футболиста Пеле – на два меньше - 77. Месси сыграл 153 матча, а в Пеле – 91.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обидчика сборной Украины поймали на допинге - СМИ

Сборная Аргентины, набрав 18 очков в восьми матчах, занимает второе место в турнирной таблице группы, отставая от Бразилии на три очка. Боливия с шестью – на предпоследнем, девятом, месте. Ранее бразильские чиновники сорвали матч Бразилия – Аргентина.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Месси побил самый старый рекорд Пеле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
сентября

На комика завели уголовное дело на 1900 страниц

Впервые наказали выпившего водителя

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 28594
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
Талибы вошли в посольство Норвегии - что они там нашли
4
 1 Просмотров: 6201
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 4743
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
Гороскоп на сентябрь: кто почувствует себя победителем
 Просмотров: 4275
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
Хоуп Билл ошеломила провокационными фото
7
 Просмотров: 3483
Спорт
Пенальти уже на четвертой секунде встречи - в квалификации к Кубку мира установили рекорд
Пенальти уже на четвертой секунде встречи - в квалификации к Кубку мира установили рекорд
 Просмотров: 693
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
Петраков спровоцировал конфликт с лидерами сборной: почему Украина рискует не поехать на Кубок мира
 Просмотров: 2151
"В сборной Украины есть проблемы в обороне" - Сабо о матче против Чехии
"В сборной Украины есть проблемы в обороне" - Сабо о матче против Чехии Просмотров: 288
После матча с Чехией Петраков поссорился с журналистом
После матча с Чехией Петраков поссорился с журналистом
 Просмотров: 1053
Магучих снова позировала на фото с россиянкой Ласицкене
Магучих снова позировала на фото с россиянкой Ласицкене Просмотров: 558
Больше всего комментируют
5
Будущие пенсионеры должны рассчитывать на себя - советник главы ОП
2
Экс-нардепу Семенченко продлили арест
1
Как выучить английский язык?
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
1
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
Голосов: 133
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть