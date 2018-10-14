Месси отказался переходить в "Манчестер Сити" за космические деньги

Месси отказался от перехода в "Манчестер Сити"

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси мог оказаться в английской премьер-лиге. Президент "Манчестер Сити" рассказал, от которой предложения отказался Месси.

Президент "МанСити" Халдун Аль-Мубарак рассказал, как клуб безуспешно пытался приобрести форварда.

"Кого из футболистов мы хотели видеть в клубе, но так и не смогли раздобыть? Месси. Просили Хосепа Гвардиолу переговорить с ним, предлагали Лионелю увеличить зарплату в три раза, но он отказался от предложения ", - приводит слова Аль-Мубарака Goal.

Зарплата Месси в "Барселоне" около 50 миллионов евро в год. Если бы трансфер состоялся, Лео получал бы огромные 150 миллионов евро в год.

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В "Манчестер Сити" эту информацию опровергли. Представитель английской команды сказал, что информация не соответствует действительности, и они не предлагали Лионелю трехкратное увеличение зарплаты.