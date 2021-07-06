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вторник, 06 июля 2021 17:24

Месси определился со своим будущим

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Месси определился со своим будущим
Лионель Месси всю карьеру провел в "Барселоне". Фото: REUTERS

Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" 33-летний Лионель Месси продолжит контракт с каталонским клубом.

О новом соглашении объявят официально в ближайшие дни. Стороны договорились о всех деталях нового контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.

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"С контрактом Месси все идет хорошо", - прокомментировал ситуацию президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Контакт Месси с "Барселоной" завершился 1 июля. Футболист находится в статусе свободного агента.

Лионель Месси находится в сборной Аргентины, где играет на Кубке Америки.

В каталонском клубе футболист выступает с 2014 года. В прошлом сезоне Месси провел 35 матчей за "Барселону", в которых забил 30 голов.

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06
июля

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