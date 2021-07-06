Месси определился со своим будущим

Капитан сборной Аргентины и "Барселоны" 33-летний Лионель Месси продолжит контракт с каталонским клубом.
О новом соглашении объявят официально в ближайшие дни. Стороны договорились о всех деталях нового контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо.
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"С контрактом Месси все идет хорошо", - прокомментировал ситуацию президент каталонского клуба Жоан Лапорта.
Контакт Месси с "Барселоной" завершился 1 июля. Футболист находится в статусе свободного агента.
Лионель Месси находится в сборной Аргентины, где играет на Кубке Америки.
В каталонском клубе футболист выступает с 2014 года. В прошлом сезоне Месси провел 35 матчей за "Барселону", в которых забил 30 голов.
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