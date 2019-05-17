Месси не поддержал каталонских сепаратистов

Лионель Месси. Фото: Reuter

На вручении престижной награды от каталонского правительства форвард "Барселоны" Лионель Месси испортил настроение всей присутствует элите.

Накануне звезду "Барселоны" наградили Крестом Святого Георгия, который считается одной из главных наград Каталонии.

На церемонии состоялся один очень показательный инцидент. Публика, которая собралась для чествования аргентинца, начала аплодировать в знак поддержки каталонских политзаключенных, которые боролись за отделение региона. Впрочем, Месси холодно воспринял эту инициативу и просто опустил руки, пока другие громко хлопали в ладоши.

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В этом сезоне Лионель Месси провел за "Барселону" 47 матчей, в которых забил 46 голов.