Месси назвал свой лучший гол в карьере

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси дал большое интервью испанским СМИ, в числе прочего назвал свой лучший гол в карьере.

Об этом сообщает "24 канал".

Этим голом для нападающего испанской "Барселоны" стал удар головой по воротам "Манчестер Юнайтед". Это было в финале Лиги чемпионов сезона 2008/09. Матч проходил в Риме, а "Барселона" победила 2: 0. Именно второй гол и забил Месси окончательно поставив точку в матче.

🗣Leo #Messi: "The header I scored in Rome in the Champions League final was my best goal."

Do you agree?

📹 See all his goals and decide!👇https://t.co/cNxsD0A8Oh pic.twitter.com/3anCGroide