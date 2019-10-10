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четверг, 10 октября 2019 20:11

Месси назвал свой лучший гол в карьере

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Месси назвал свой лучший гол в карьере
Лионель Месси с "Барселоной" 4 раза выигрывал Лигу чемпионов. Фото: рейтер

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси дал большое интервью испанским СМИ, в числе прочего назвал свой лучший гол в карьере.

Об этом сообщает "24 канал".

Этим голом для нападающего испанской "Барселоны" стал удар головой по воротам "Манчестер Юнайтед". Это было в финале Лиги чемпионов сезона 2008/09. Матч проходил в Риме, а "Барселона" победила 2: 0. Именно второй гол и забил Месси окончательно поставив точку в матче.

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В предыдущей игре чемпионата Испании "Барселона" победила "Севилью" 4: 0 и поднялась на второе место в Ла Лиге отставая от "Реала" на 2 очка. Следующий матч команда Вальверде проведет 19 октября против "Эйбара" в гостях.

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