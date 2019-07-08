Месси может получить отстранения на 2 года от игр за сборную Аргентины

Лионель Месси может быть отстранен от сборной Аргентины на два года из-за критики действий арбитров

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить 2-летнюю дисквалификацию за жесткие высказывания в адрес КОНМЕБОЛ.

Лионель Месси может не помочь сборной Аргентины на Копа Америка-2020, в котором его страна является одним из хозяев, и в отборочном цикле чемпионата мира-2022. По информации "AS", 5-кратного обладателя "Золотого мяча" могут отстранить от игр за национальную команду сроком на 2 года.

После полуфинального поединка Копа Америка-2019 против Бразилии (0: 2) Месси обвинил арбитра встречи в помощи хозяевам турнира, а потом обвинил в коррупции латиноамериканскую конфедерацию КОНМЕБОЛ, под эгидой которой проходит турнир.

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После матча за 3 место против Чили (2: 1), в котором Лео был удален, он отказался получить Месси отказался получать медаль Копа Америка и не вышел на награждение бронзовую медаль.