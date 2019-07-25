Месси может получить долгосрочную дисквалификацию

Месси может быть отстранен от сборной Аргентины на 6 месяцев

Лионелю Месси грозит серьезная дисквалификация.

Нападающий Барселоны Лионель Месси может снова временно прекратить выступления за сборную Аргентины, но уже не по своей инициативе.

Американская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) намерена строго наказать Месси за критику в свой адрес. В организации рассматривают возможность дисквалификации 32-летнего форварда на период от 2 до 6 месяцев, сообщает TyC Sports.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Роналду напал на полицейского в Китае

Напомним, сборная Аргентины одержала лишь бронзовые медали Копа Америка-2019, уступив в полуфинале Бразилии (0:2). Лионель не вышел на церемонию награждения, а затем заявил о коррупции в КОНМЕБОЛ и предвзятость судей.