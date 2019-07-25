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четверг, 25 июля 2019 15:00

Месси может получить долгосрочную дисквалификацию

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Месси может получить долгосрочную дисквалификацию
Месси может быть отстранен от сборной Аргентины на 6 месяцев

Лионелю Месси грозит серьезная дисквалификация.

Нападающий Барселоны Лионель Месси может снова временно прекратить выступления за сборную Аргентины, но уже не по своей инициативе.

Американская футбольная конфедерация (КОНМЕБОЛ) намерена строго наказать Месси за критику в свой адрес. В организации рассматривают возможность дисквалификации 32-летнего форварда на период от 2 до 6 месяцев, сообщает TyC Sports.

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Напомним, сборная Аргентины одержала лишь бронзовые медали Копа Америка-2019, уступив в полуфинале Бразилии (0:2). Лионель не вышел на церемонию награждения, а затем заявил о коррупции в КОНМЕБОЛ и предвзятость судей.

https://football24.ua
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