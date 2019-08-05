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понедельник, 05 августа 2019 18:00

Месси из-за травмы пропустит предсезонные сборы "Барселоны"

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Месси из-за травмы пропустит предсезонные сборы &quot;Барселоны&quot;
Месси рискует пропустить старт сезона чемпионата Испании

Лидер "Барселоны" Лионель Месси получил повреждение, которое помешает ему пройти полноценную предсезонную подготовку.

Месси сегодня вернулся к тренировкам с "Барселоной" после отпуска, но сразу получил травму. Он досрочно завершил занятия и прошел обследование - у Лионеля растяжение мышц правой голени первой степени, информирует официальный сайт клуба.

По сообщениям врачей, Месси останется в Барселоне и не полетит с командой в предсезонный минитур в США. Сроки возвращения аргентинца зависеть от его восстановления.

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"Барселона" начнет сезон 16-го августа матчем первого тура Примеры против "Атлетика".

https://football24.ua
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