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суббота, 28 декабря 2019 20:18

Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки

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Меркушина и Пидручный выиграли бронзу в масстарте Рождественской гонки
Анастасия Меркушина впервые выступает в Рождественской гонке

В немецком Гельзенкирхене проходит "Рождественская гонка". Украину в ней представляют Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный.

В масс-старте Украина заняла третье место: Об этом пишет "Трибуна".

1. Италия (Доротея Вирер / Лукас Хофер) – (6) 32:16,9

2. Германия (Лаура Дальмайер / Филипп Наврат) – (2) +4,5

3. Украина (Анастасия Меркушина / Дмитрий Пидручный) – (3) +12,0

4. Норвегия (Марте Олсбю Ройселанд / Ветле-Сьястад Кристиансен) – (5) +16,6

5. Франция (Анаис Бескон / Антонин Гигонна) – (4) +26,1

6. Швейцария Лена Хекки / Беньямин Вегер – (6) +36,2

7. Австрия (Лиза Тереза Хаузер / Феликс Ляйтнер) – (4) +44,9

8. Чехия (Маркета Давидова / Михал Крчмарж) – (8) +48,4

9. Германия (Дениз Херрманн / Бенедикт Долль) – (4) +1:08,7

10. Россия – (Екатерина Юрлова-Перхт / Матвей Елисеев) – (5) +1:43,9

Меркушина закрыла все мишени на стрельбе лежа и пятой передала эстафету. Пидручный после круга штрафа опустился на две позиции и передал эстафету седьмым. Анастасия с одним промахом завершила вторую стрельбу и передала эстафету Дмитрию 9-й. Пидручный отстрелялся чисто и поднял Украину на шестое место.

Третью стрельбу Меркушина отработала без промахов и подняла Украину на 4-е место.

Анастасия не промахнулась и на четвертой стрельбе, передав эстафету четвертой. Пидручный также без промахов отработал на стрельбище и поднялся в тройку лидеров.

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Победители Рождественской гонки получат 30 тысяч евро. В 2008 году гонку уже выигрывали украинцы Оксана Хвостенко и Андрей Дериземля.

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28
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