"Меня отец бы не понял никогда" - Вернидуб рассказал, какие российские клубы хотели его пригласить

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

Российские "Краснодар" и "Динамо" хотели видеть тренером украинского специалиста Юрия Вернидуба.

Наставник "Шерифа" категорически отказывается работать в России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Замена Луческу готова? Вернидуб хочет возглавить "Динамо"

"Из каких стран звонят? Из России точно нет, я же сказал, что там работать не буду. У меня есть свои принципы. Меня отец бы не понял никогда. В свое время было много звонков. С Краснодара было приглашение. Но я отказался. И другие клубы - в "Динамо" московское мог уйти", - сказал тренер в интервью "Первому Приднестровскому".

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с лета 2020 года. Под руководством украинского тренера команда впервые в истории вышла в Лигу чемпионов, где в стартовых двух турах победила "Шахтер" и "Реал". В Украине Вернидуб девять лет работал с луганской "Зарей".