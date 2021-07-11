Менталитет Италии изменился за два года – тренер

Раньери советует Италии играть в касание. Фото: Reuters

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери поделился ожиданиями от финала Евро-2020:

- Я очень рад, что у нас есть и молодые, и более опытные игроки вроде Кьеллини и Бонуччи. Очень хорошее сочетание. Крайне важно, что мы смогли вернуться на топ-уровень. Это очень важно для всей Италии, не только для фанатов. Сейчас у нас правильный менталитет. Да, есть итальянская душа: мы держимся вместе, вместе переносим тяготы, боремся. Но Манчини хочет научить игроков наслаждаться атакой, идти вперед в любой ситуации. Наш менталитет изменился за два года. Когда это возможно, мы стараемся доминировать над соперником. Когда это невозможно, мы стараемся выиграть матч.

Думаю, нас ждет очень хорошая игра. Считаю, что Англия будет рваться в атаку, поскольку фанатов на "Уэмбли" будет полно. Но Италия постарается играть в касание, чтобы преодолеть прессинг. Думаю, шансы 50 на 50, потому что 90% "Уэмбли" будет гнать Англию вперед, а Италия будет сражаться и стараться победить. Надеюсь, судья сработает хорошо, это очень важно".

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Сборная Италии обыграла сборную Испании в полуфинале – 1:1 (4:2 по пенальти). Сборная Англии в добавленное время благодаря пенальти победила команду Дании – 2:1. Англия еще ни разу не побеждала на Евро. Италия имеет одну победу в 1968 году.