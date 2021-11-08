Меньше, чем в сборной.Назвали зарплату Шевченко у "Дженоа"

Новый тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко будет зарабатывать €1.8 млн.

За успешные выступления в сезоне украинский тренер может получить бонусы, сообщил инсайдер Николо Скира.

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Шевченко подписал контракт с итальянской командой до лета 2024 года.

В сборной Украины наставник получал больше. По сообщению СМИ, у Шевченко было €2.5 млн в год.

Андрей Шевченко приступил к карьере тренера в 2016 году. Сначала был ассистентом головногого тренер сборной Украины, а затем в течение пяти лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.

В следующем матче Серии А "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы".