Мэнни Пакьяо о 10 лет не видел телевизора

Мэнни Пакьяо – легендарный боксёр из Филиппин, который удостоился звания личности номер 1 на своей родной, земле завершил карьеру. В это трудно поверить, но когда шла трансляция с участием его боёв, улицы островного государства пустели, местные полицейские фиксировали снижения уровня преступности, а террористы даже отпускали заложников.

Но прежде чем стать по-настоящему великим и легендарным человеком в своей родной республике, Пакьяо пришлось пройти тернистый путь становления. Он бросил вызов трудному детству, бедности - и одержал результативную победу. Об этом пишет "Трибуна".

Эммануэль Дапидран Мэнни Пакьяо появился на свет в 1978 году в филиппинской провинции Букидон, он был 4 ребёнком из 6 в семье. Маленький Пакьяо жил со своей семьёй в однокомнатной хижине в Танго среди густых джунглей и кокосовых рощ. Семья будущего боксёра жила очень бедно: они лишь изредка могли позволить себе питаться рисом, а их ежедневный рацион в основном составляли бананы (для филиппинцев это является традиционной едой, а не каким-то деликатесом или экзотической ягодой) и корнеплоды.

Мэнни жил в филиппинской глуши, носил оборванную одежду и с детства приучался к тяжёлому традиционному для филиппинцев физическому труду. А первый раз телевизор и машину маленький Пак Мэн увидел лишь в 10 лет.

Позже семья Мэнни решилась на переезд в город. Когда Пакьяо было 13 лет, отец ушёл из семьи, и юный Пак был вынужден идти работать на рынок, где он торговал хлебом и водой. И как раз в это время юный Пак Мэн знакомится поближе с боксом, который полностью изменит его жизнь.

Утром Мэнни работал на рынке, а вечером активно занимался боксом. Он стал участвовать в любительских вечерних боях, за которые получал 100 песо, за которые можно было купить 25 килограмм риса. Мама Пакьяо была против того, чтобы её сын занимался боксом, так как мечтала, чтобы Мэнни стал священником. Однако, когда юный Пак стал приносить в дом большие деньги, смирилась с его увлечением и разрешила сыну закончить с торговлей на рынке и полностью сконцентрироваться на карьере боксёра.

Во время боя с Мэйвезером. Фото: Reuters

Получив поддержку от родной матери, юный 14-летний Мэнни никому ничего не сказав, переезжает в столицу Манилу. Только после того, как он добрался до столицы, Пакьяо решился позвонить и рассказать матери о своём переезде. Однако в столице Мэнни сразу сталкивается с финансовыми проблемами, поэтому будущий чемпион вынужден днём работать резчиком по металлу на свалке, а свои тренировки проводит в заброшенном зале по ночам, где вынужден спать, так как денег на оплату квартиры попросту не было.

Семья будущего боксёра жила очень бедно: они лишь изредка могли позволить себе питаться рисом, а их ежедневный рацион в основном составляли бананы

Но Пакьяо это ни в коем случае не останавливало, он продолжал усердно работать и верить в свою мечту – стать профессиональным боксёром: "Я спал на ринге ночью, я хотел стать профессиональным боксером и хотел получить боксерскую лицензию, но мне сказали, что ее могут выдать только в 18 лет. На тот момент мне было всего 16 и я солгал им, сказав, что мне уже 18. В то время я весил 95 футов, что на 10 меньше чем нужно для минимальной весовой категории. Чтобы увеличить вес я засовывал железные пластины в карманы и становился тяжелее".

Как-то, когда Пакьяо было 16 лет один владелец спортивного клуба устроил юного спортсмена в боксёрское телешоу, в котором Мэнни стал звездой. Он не владел профессиональной боксёрской техникой, а просто дрался изо всех сил, завоевав сердца публики. Вот так вот юный Пакяьо в первый раз ощутил на себе славу.

Победный бой с Де Ла Хойей. Фото: Reuters

Покорив Азию, юный Пак решил перебраться в США. Но в Штатах особо никто на юного боксёра не обращал внимание и никто из профессиональных тренеров не хотел с ним работать. Многих смущал рост Пак Мэна – 169 см и маленький вес боксёра. Но в жизни каждого человека появляются люди, которые полностью изменяют нашу жизнь и Пакьяо не исключение – тренер Фредди Роуч решил серьёзно поработать с Пакяьо. Тренера поразило то, как Мэнни работал на ринге, с каким пристрастием он дрался и полностью отдавался любимому делу.

Зимой 1999 года Мэнни подписал контракт с американским промоутером Мурадом Мохаммедом. Именно с этого времени настало звёздное время Пак Мэна. Пакьяо является единственным в мире боксёром, который становился чемпионом мира в 8 категориях.

В нынешнее время боксёр имеет дорогущий особняк в Беверли Хилз, стоимость которого оценили в $12 миллионов.

Я думаю, что маленький Мэнни Пакьяо будет первым бойцом, который станет президентом

К тому же, Мэнни – активный политический деятель в Филиппинах с 2007 года, где побеждал на выборах Конгресса и Сената. А буквально на днях экс-промоутер боксера и его близкий друг Боб Арум заявил, что Пакьяо будет идти на выборы президента Филиппин в 2022 году: "Я думаю, что маленький Мэнни Пакьяо будет первым бойцом, который станет президентом. Он снова мне об этом заявил. Я общался с ним по Zoom, и Мэнни сказал мне: "Боб, я собираюсь идти на выборы 2022 года. Когда я стану президентом, я хочу, чтобы ты присутствовал на моей инаугурации".

Пакьяо известен своими благотворительными и спонсорскими поступками. Он построил в родном посёлке дома для филиппинцев, спортивные площадки, парки и школу. Также он владелец профессиональной баскетбольной команды. А на бой с Мейвезером он закупил на $ 2млн. билеты, которые раздал малоимущим, а часть гонорара в $ 8,6 млн. за сражение с Хорном просто раздал на улице людям.

И вот из бедного мальчика, у которого не было телевизора, который жил в однокомнатной квартире со своими 8 членами семьи, который вынужден был работать с ранних лет на рынке , а у его семьи не было денег даже на покупку риса, Мэнни достиг невероятного успеха не только у себя на родине, но и во всём мире. А сегодня – он главный кандидат на пост президента Филиппин в 2022 году.

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