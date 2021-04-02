Мексиканский боксер хочет драться с Ломаченко

Василий Ломаченко проиграл 3 чемпионские пояса. Фото: Reuters

Чемпион мира по версии WBC в 1-м легком весе 30-летний Оскар Вальдес хочет провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

Мексиканский боксер добавил Ломаченко в список желаемых соперников, сообщает BoxingScene.

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"Вы знаете, в конце концов, бои, это то, что обеспечивает мою семью. Мы хотим более масштабных и лучших боев. Я хотел бы подраться с Ломаченко. Или с Джервонтою Дэвисом, или с победителем Карлом Фремптон - Джамаль Херринг", - сказал мексиканец .

Оскар Вальдес на профессиональном уровне провел 29 боев, в которых одержал 29 побед. В своем последнем бою Василий Ломаченко проиграл американцу Теофимо Лопесу. Следующим соперником украинца должен стать японец Джунта Накатани. Бой запланирован на 1-ю половину 2021 года.