Мбаппе сообщил руководству, что уйдет из ПСЖ

Киллиан Мбаппе считается главной звездой ПСЖ. Фото Рейтер

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе уведомил руководство клуба в том, что в конце нынешнего сезона он намерен покинуть клуб.

21-летний форвард желает продолжить карьеру в каком-то из клубов АПЛ или Ла Лиги. При этом Мбаппе является поклонником Ливерпуля Юргена Клоппа.

Следующим летом попытается подписать француза и мадридский Реал, который в этом году не смог этого сделать из-за экономических последствий, вызванных пандемией коронавируса. В услугах Мбаппе также заинтересованы Барселона и Манчестер Юнайтед.

Контракт Килиана с ПСЖ рассчитан до 2022 года, что позволит парижанам заработать на его продаже следующим летом. Он перебрался в клуб из столицы Франции в 2018 году из Монако за 145 миллионов евро.

В предыдущем сезоне, в котором ПСЖ стал чемпионом Франции и дошел до финала Лиги чемпионов, Мбаппе провел 37 матчей во всех турнирах, забив 30 голов и сделав 19 ассистов.

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ПСЖ в первом туре Лиги 1 проиграл Лансу (0:1). В следующем матче подопечные Томаса Тухеля сегодня сыграют с Марселем.