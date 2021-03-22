Мбаппе рискует не сыграть против сборной Украины

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже 4-й сеозон. Фото: REUTERS

Лидер сборной Франции 22-летний Килиан Мбаппе рискует пропустить 1-й тур отбора к Кубку мира.

Форвард ПСЖ получил травму в матче чемпионата Франции против "Лилля" и был заменен по ходу матча.

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Повреждение Мбаппе не выглядит серьезным, однако главную звезду сборной Франции могут поберечь.

"Это была мера пресечения, потому что он получил сильный удар. Также он подвернул лодыжку еще в 1-м тайме", - цитирует главного тренера парижан Маурисио Почеттино Goal.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе провел 35 матчей, в которых забил 28 голов и сделал 9 ассистов. 24 марта сборная Украины сыграет в гостях против Франции. Начало в 21:45. 28 и 31 марта национальная команда будет принимать в Киеве Финляндию и Казахстан.