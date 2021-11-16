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вторник, 16 ноября 2021 13:08

Мбаппе не перейдет в "Реал"

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Мбаппе не перейдет в &quot;Реал&quot;
Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ уже пятый сеозон. Фото: REUTERS

Форвард сборной Франции и ПСЖ 22-летний Килиан Мбаппе не перейдет в "Реал" во время зимнего трансферного окна.

"Реал" отверг идею договариваться о переходе из ПСЖ и хочет подписать Мбаппе бесплатно летом, когда у него будет статус свободного агента, сообщает Mundo Deportivo.

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Сам нападающий уже долгое время грезит переездом в столицу Испании и не раз признавался в любви к "Реалу". "Сливочные" тоже безумно заинтересованы в таком трансфере, ведь планируют вокруг Мбаппе строить новый футбольный проект.

Летом мадридцы были готовы приобрести Мбаппе за около €200 млн, но ПСЖ категорически отказал.

Килиан Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. Парижане заплатили "Монако" за игрока €180 млн.

В составе сборной Франции Мбаппе выиграл Кубок мира-2018.

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