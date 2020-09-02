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среда, 02 сентября 2020 10:15

Матвиенко согласился перейти в "Лидс"

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Матвиенко согласился перейти в &quot;Лидс&quot;
Николай Матвиенко мог перейти в "Арсенал" зимой. Фото ФК "Шахтер"

"Лидс" контактировал с "Шахтером" по поводу возможности приобрести защитника Николая Матвиенко, сообщает TodoFichajes.

Сам 24-летний футболист уже дал согласие на переход в английский клуб. Ранее Матвиенко сказал руководству горняков, что желает перейти в топ-чемпионат.

Ранее сообщалось лишь об интересе "Лидса" к Матвиенко.

Директор департамента селекции "Шахтера" Жозе Боту рассказал, что по украинскому защитнику в клуб раз обращался "Наполи".

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В прошлом сезоне Матвиенко забил 1 гол и сделал 1 ассист в 39 матчах. Контракт с "Шахтером" – до лета 2021-го.

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