Матвиенко может стать подопечным Моуриньо

Матвиенко в прошлом году продолжил контракт из "Шахтером". Фото: "Шахтер"

Защитник "Шахтера" Николай Матвиенко может перейти в "Тоттенхэм", сообщает Football.ua.

После матча с "Динамо" (0:1) он общался с агентом Франсиско Хавьером Эспаньолой о потенциальном трансфере в "Тоттенхэм".

Этот агент представляет компанию CAA Base Ltd, которая работает с такими игроками "шпор", как Сон Хын Мин, Деле Алли и Дэнни Роуз.

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Матвиенко в этом сезоне забил 1 гол и сделал 3 голевых передачи в 27 матчах. Transfermarkt оценил 24-летнего футболиста в 11 млн евро. Контракт с "Шахтером" – до 2025 года. Раньше Матвиенко итересовались другие английские клубы.