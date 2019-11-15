Матузалем вспомнил, как забивал "скорпионом"

Матузалем впоследствии убежал из "Шахтера"

Экс-игрок "Шахтера" Матузалем рассказал о своем самом памятном голе.

"Самый памятный гол – в ворота "Севильи" в четвертьфинале Лиги чемпионов (на самом деле в 1/8-й кубка УЕФА сезона 2006/07 – прим.). Сообщает "Трибуна".

Это знаменитый гол ударом скорпиона. Этот гол меня очень впечатлил. Думаю, он самый красивый в моей карьере", – сказал Матузалем.

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Матузалем со скандалом сбежал из "Шахтера" в 2007 году в испанскую "Сарагосу".