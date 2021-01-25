Матеус сравнил Маркевича и Рамоса

Мирону Маркевичу вскоре исполнится 70 лет. Фото Football.ua

Бывший игрок "Днепра" Матеус сравнил экс-тренеров днепровского клуба Мирона Маркевича и Хуанде Рамоса.

"Хуанде Рамос был хорошим тренером, но много времени нас тренировал его помощник Мунис, который преимущественно находился с нами. Маркевич много общался с нами и больше уделял времени команде.

Я считаю, что было интереснее с Маркевичем. "Днепр" и так был дружным коллективом, но когда Маркевич пришел в команду, ему удалось еще больше нас объединить. Все шутили после тренировок, были совместные ужины. Благодаря ему мы дошли до финала Еврокубка", – сказал Матеус.

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До "Днепра" Мирон Маркевич тренировал харьковский "Металлист".