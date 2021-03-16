Матчи сборной Украины перенесли в Киев

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Стартовые домашние матчи сборной Украины в отборе к Кубку мира-2022 перенесли со Львова в Киев.

Матчи против "Казахстана" и Финляндии национальная команда проведет на НСК "Олимпийский, а не на "Арена Львов", сообщает Sport.ua. Впоследствии эту информацию подтвердили в УАФ.

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Причиной такого решения является плохое состояние газона на стадионе во Львове и эпидемическая ситуация на западе Украины.

Ранее СМИ сообщали, что матчи сборной вместо Львова может принять Харьков.

Планируется проведение поединков со зрителями - стадион разрешено заполнить на 30%.

26 марта сборная Украины стартует в отборе к Кубку мира гостевым матчем против Франции. 28 и 31 марта команда Андрея Шевченко проведет домашние матчи против Финляндии и Казахстана. Отбор должен завершиться в 2021 году. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира, а лучшие вторые команды получат шанс побороться за путевку в Катар в дополнительных матчах.