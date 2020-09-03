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четверг, 03 сентября 2020 16:13

Матч с участием Стаховского завершился скандалом

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Матч с участием Стаховского завершился скандалом
Сергей Стаховский является лидером мужской сборной Украины по теннису. Фото: Инстаграм Сергей Стаховский.

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский попал в скандал на турнире в Чехии.

Во втором раунде турнира в Остраве украинский теннисист играл с немцем Матсом Мораингом, сообщает Sport.ua

В четвертом гейме третьего сета Мораинг в первом розыгрыше на своей подаче пробил в аут, но судья ошибочно засчитал очко немецкому теннисисту. В результате тот гейм Стаховский проиграл и потом, после долгих споров с судьей, снялся с матча в знак протеста.

К тому моменту украинец уступал в третьем сете со счетом 0:4. Матч продолжался 2:00 и 5 минут. В общем по партиям была ничья - 1(6:1):1(6:7).

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В течение карьеры Сергей Стаховский является победителем 4 турниров серии ATP.

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03
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