Матч между "Шахтером" и "Динамо" стал банальной формальностью

Виктор Цыганков снова был лидером "Динамо"

"Шахтер" и "Динамо" сыграли вничью в Харькове в рамках 30 тура чемпионата Украины.

Абсолютно никакой интриги в этой игре уже не было. "Горняки" еще в прошлом туре обеспечили себе золотые награды чемпионата. Динамовцы ниже второго места уже не опустятся. Скорее это был возможностью для "Шахтера" подтвердить свое преимущество над принципиальным соперником, а для "Динамо" возможностью испортить дончанам праздник. Следует надеяться, что эта игра как-то может повлиять на дальнейшую судьбу Александра Хацкевича, у которого заканчивается контракт с киевским клубом.

Оба тренера имели большие кадровые потери перед игрой. Так Александр Хацкевич не мог рассчитывать не уже давно травмированных Соля и Пиварича. Вербич, Буялький и Кадар выбыли до конца сезона из-за травмы. Из-за перебора карточек матч пропускал Русин, а Цитаишвили и Миколенко поехали в лагерь юношеской сборной Украины. Правда последний получил травму и пропустит юношеский Мундиаль. Поэтому наставнику киевлян ничего не оставалось, как бросать в бой Беседина, хотя Артем только восстановился после тяжелой травмы. На скамейке запасных кроме Гармаша оказались исключительно молодые игроки.

В Паулу Фонсеки ситуация была не лучше. Марлос уже давно вне игры. Его готовят к матчам сборной. Накануне игры получили травмы Мораес, Степаненко и Исмаили. Паулу Фонсека решил оставить Тайсона и Коваленко на скамейке запасных дав возможность сыграть больше новичкам, которых активно приглашал "Шахтер" в течение сезона.

В первом тайме "Динамо" выглядело убедительнее соперника. "Горняки" пытались играть в позиционный футбол, но раз за разом нарывались на стремительные выходить гостей в быстрые атаки. В конце первого тайма Виктор Цыганков на индивидуальном мастерстве заработал пенальти, который сам без проблем реализовал. Было видно невооруженным глазом, что без Исмаили "горняки" не справляются с лидером "Динамо". Раз за разом Матвиенко оказывался за спиной Цыганкова.

Но под самый конец тайма изъятия за вторую желтую получил Шабанов прерывая выход Кайоде. В начале второго тайма ошибка Андриевского привела к голу в ворота Бойко. Полузащитник "Динамо" потерял мяч в середине поля, обернулось выходом Тете на ворота "Динамо".

Александр Хацкевич течение сезона получил много критики. Но очередной матч доказал, что уровень некоторых игроков "Динамо" явно не соответствует уровню клуба. Все достижения были перечеркивания индивидуальными ошибками Андриевского и Шабанова.

Уровень некоторых игроков "Динамо" не соответствует амбициям клуба

Правда для "Шахтера" музыка не долго играла. В первой половник тайма изъятия через два желтых получил удаление Хочолова. Получается так, что в 5 матчах между "Динамо" и "Шахтером" в трех играх были изъятия. Причем в двух матчах обоюдные. Нельзя сказать, что это были качество эмоций. Скорее это уровень футболистов. Не подведи нервы Гармаша в Кубке краиничы будь хоть немного больше майтерности в Андриевского и Шабанова - киевлян могли бы надеяться на большее у этих матчах.

После того, как составы команды выровнялись игра команд стала тоже ровной. Ушел с поля Цыганков, явно упростило жизнь защитникам "Шахтера". У ворот Бойко или Пятова возникали только полумоменты. "Шахтер" больше надеялся на скоростные качества своих игроков учитывая лишнее пространство на поле, а динамовцы искали свои шансы в позиционных атаках. Но, в общем, ничья оказалась результатом, которая дала возможность не испортить праздник одним и сохранить лицо другим.

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В этом сезоне "Динамо" и "Шахтер" встречались между собой 6 раз. Киевляне победили дончан в Суперкубке страны. "Горняки" оказались сильнее в Кубке Украины. Матчи в чемпионов завершились дважды вничью и по одному разу каждый из соперников побеждал.