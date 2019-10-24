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четверг, 24 октября 2019 15:00

Матч из "Копенгагеном" обслужат кассиры старше 60 лет

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Матч из &quot;Копенгагеном&quot; обслужат кассиры старше 60 лет
Динамо пропагандирует толерантность к пожилым людям

24 октября, накануне матча Лиги Европы, в двух кассах НСК Олимпийский начнут свою работу люди золотого возраста. Отныне каждый болельщик сможет не только купить билет на спортивное событие, но также показать свою толерантность к людям почтенного возраста, выбрав именно такого кассира.

Этот проект инициативы "Трудолюб" от благотворительного фонда "жизнелюбие", которое уже 7 лет занимается людьми 50+, стало возможным при поддержке ФК "Динамо" и билетного оператора esport.in.ua.

"Мы брендировали кассы яркими цветами, чтобы они отличались от других, и чтобы покупатель быстро мог определиться с выбором, в какой кассе приобрести билет. Конечно, пожилые кассиры могут не так быстро обслуживать по сравнению с младшими коллегами, но мы сознательно шли на это и даже отмечаем это в тексте, который размещен на кассе, - говорит соучредитель БФ "жизнелюбия" Тина Михайловская. - Таким образом мы привлекаем внимание к проблеме трудоустройства людей почтенного возраста и надеемся на воспитание толерантности к людям 60+ в нашем обществе".

Такие необычные кассы можно найти на улице Физкультуры рядом с остальными кассами НСК Олимпийский и на ул. Саксаганского, 1.

"В наших кассах и до этого работали взрослые люди, но мы с радостью поддержали инициативу фонда "жизнелюбие", чтобы сделать на этом дополнительный акцент. Мы хотим, чтобы наши клиенты делали сознательный выбор и поддерживали необходимость социализации людей в возрасте 60+ ", - отмечает основатель esport.in.ua Роман Порядченко.

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Кассы к услугам покупателей с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 и в выходные дни с 11:00 до 18:00.

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